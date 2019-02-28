Украина не будет принимать участия в Евровидении-2020, если победит Россия - НОТУ

Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году в случае победы России на Евровидении-2019.



Об этом заявил председатель Национального общественного телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания на пресс-конференции в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.



"Мы не будем участвовать в Евровидении-2020 (если конкурс будет проходить в России - ред). Такой вопрос даже не обсуждается ", - сказал Аласания.



Он также отметил, что НСТУ не транслировала Чемпионат мира по футболу-2018, который проходил в России, и аналогично не будет участвовать и в Евровидении в России.



Как сообщал Укринформ, в финале нацотбора Евровидения-2019 победила певица Maruv (Анна Корсун), которая получила наибольшее количество баллов среди шести конкурсантов.



Победительница национального отбора должна была подписать договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Одно из условий соглашения - отказ от гастролей в РФ, которые певица запланировала на апрель. Однако Национальная общественная телерадиокомпания Украины и команда Maruv не пришли к согласию относительно условий контракта, и певица отказалась ехать на конкурс.



Группы Freedom-jazz и KAZKA, которые заняли, соответственно, второе и третье места в нацотборе, также отказались от участия в международном песенном конкурсе.

