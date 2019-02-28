В Украине в 2020 году может пройти перепись населения

Всеукраинская перепись населения может пройти в Украине в 2020 году, для этого в конце текущего 2019 года будет проведен подготовительный этап в виде пробной переписи в одном из районов Киева и одном районе Киевской области, говорится в обнародованном в четверг публичном отчете главы Госстата Игоря Вернера.



"Пробная перепись населения (ППН-2019) - подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года (ВПН-2020)… Время проведения - декабрь 2019 года. Место проведения - Оболонский район г.Киева и Бородянский район Киевской области. Основное задание - подготовка к ВПН-2020", - говорится в тексте отчета.



В ходе пробной переписи планируется провести апробацию программы и переписного инструментария, определить методы и основных организационные мероприятия, апробировать применение инновационных технологий, определить оптимальные дат и длительности проведения переписи, определить концепции технологии обработки данных, определить механизмі взаимодействия органов государственной статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.



Как сообщалось, первая единственная в независимой Украине перепись населения прошла 5 декабря 2001 года. Проведение следующей переписи, ранее запланированное на 2011 год, неоднократно откладывалось. В последний раз распоряжением правительства №1323-р от 16 декабря 2015 года всеукраинская перепись населения была перенесена с 2016 на 2020 год.



В апреле 2018 года Кабинет министров Украины создал межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению всеукраинской переписи населения. Возглавил комиссию первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив. По его словам, по результатам работы будут внесены предложения по срокам проведения пробной переписи населения и выбору варианта ее проведения в 2020 году.

