Названы лучшие пляжи мира

Туристический сервис TripAdvisor составил рейтинг лучших пляжей мира на основе отзывов и впечатлений путешественников.



Лучшим пляжем в мире оказался бразильский пляж Байа-ду-Санчо, расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья. Согласно описанию, «удаленный пляж может похвастаться кристально чистой водой и панорамным видом на вершины скал, с которых можно понаблюдать за плещущимися в воде дельфинами».



На вторую позицию в рейтинге встал пляж на окраине шумного курортного города Варадеро на Кубе. Туристы отдали ему предпочтение из-за красивых закатов и спокойной обстановки.



Третье место занял Игл-Бич, расположенный на небольшом острове Аруба в Карибском море. Согласно описанию, пляж знаменит деревьями Фофоти (так на Арубе называют растение Конокарпус, — прим. «Ленты.ру») с искривленными стволами и гнездящимися морскими черепахами.



Помимо этого, в рейтинг вошли еще 22 места в разных уголках мира. Среди них пляж Ла-Конча в Испании, пляж Грейс-Бей на острове Провиденсьялес, пляж Клируотер в штате Флорида, пляж Spiaggia dei Conigli (его также называют пляж Кроликов, — прим. «Ленты.ру») на Лампедузе, Севен-Майл-Бич на Каймановых островах, пляж Плайя Норте в Мексике и другие.

