В первые дни весны в Украине похолодает

Весна начнется вторжением в Украину новой порции холодного воздуха из Скандинавии, которое будет сопровождаться усилением ветра, сообщает Укргидрометцентр. 1 марта в Украине ожидается небольшой мокрый снег, на юге с дождем, лишь днем в западных областях без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-5° тепла (днем на юге и на Закарпатье 5-10° тепла).



В Киеве - небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 11,6 градусов выше ноля в 1989 году, а самая низкая - ночью на отметке 18,5 градусов мороза в 1985 году.



В среду, 2 марта, в Украине без осадков, лишь в восточной части страны местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатской и Одесской областях до 5° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

