"Шахтер" подписал молодого бразильского полузащитника Тете

Донецкий "Шахтер" подписал пятилетний контракт с 19-летним атакующим полузащитником бразильского клуба "Гремио" Матеусом Кардосо Лемосом Мартинсом (Тете), сообщает официальный сайт клуба.



Новичок украинской команды является воспитанником "Гремио". Выступал за юношеские и молодежные составы клуба. В 2019 году со сборной Бразилии U-20 принял участие в чемпионате Южной Америки в Чили (сыграл 7 матчей).



После чемпионата мира 2018 года дважды вызывался в национальную сборную Бразилии.

