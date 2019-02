Times: саммит в Ханое стал поражением Трампа

Саммит США - КНДР в Ханое окончился провалом, став поражением для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такую оценку завершившейся в четверг в столице Вьетнама встрече дала британская газета The Times.



Издание полагает, что отмена рабочего обеда и церемонии подписания совместной декларации стали "поражением для президента" США, которое последовало спустя несколько часов после того, как его бывший адвокат Майкл Коэн, выступая на слушаниях в Конгрессе, охарактеризовал нынешнего главу Белого дома как расиста, афериста и обманщика.



Как пишет The Times, реальность такова, что спустя восемь месяцев с момента саммита США и КНДР в Сингапуре прошлым летом и последовавших за ним интенсивных переговоров госсекретаря Майкла Помпео и дипломатов на рабочем уровне оба лидера не смогли прийти к согласию по какому-либо вопросу, чтобы углубить "расплывчатое заявление о благих намерениях", выработанное по итогам их первой встречи.



Ранее с аналогичной оценкой саммита выступила газета Financial Times.



Во вьетнамской столице в четверг завершился двухдневный саммит США и КНДР. Стороны отказались от подписания совместного документа, но договорились продолжить диалог. График мероприятий второго дня саммита был существенно изменен - лидеры государств, в частности, отказались от совместного рабочего обеда.