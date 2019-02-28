Найден способ предотвратить глобальную катастрофу

Химики Мельбурнского университета (Австралия) разработали новый способ преобразования углекислого газа в твердый углерод, который можно использовать для снижения концентрации углекислого газа в атмосфере Земли. Уловители диоксида углерода способствуют уменьшению парникового эффекта и снижению средних глобальных температур. Об этом сообщает Science.



Исследователи использовали новый класс катализаторов на основе металлических сплавов, жидких при комнатной температуре. Одна из разновидностей таких катализаторов состоит из палладия, смешанного с жидким галлием, и способно конвертировать алканы в более ценные алкены. Сначала ученые создали сплав галлия, индия и олова, куда добавили каталитически активный церий, и поместили его в стеклянную трубку с каплями воды.



Когда ученые помещали проволоку в жидкий металл, часть церия на поверхности жидкости реагировала с кислородом в воздухе, в результате чего образовывался ультратонкий слой оксида церия. Затем в трубку пускали углекислый газ, а через провод — электрический ток. В результате диоксид углерода поглощался катализатором, где он превращался в твердый углерод.



По словам исследователей, механизм реакции пока не ясен точно, однако он может включать в себя пять этапов. Церий взаимодействует с кислородом, парниковым газом и водой, выделяя твердый углерод и чистый кислород в качестве единственных побочных продуктов.

