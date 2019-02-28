NASA может доверить Украине исследование Луны

NASA заинтересовано в привлечении украинских предприятий к исследованию Луны. Об этом сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн на встрече с послом Украины в США Валерием Чалым, сказано в Facebook-аккаунте дипведомства.



В сообщении указано, что Чалый и Брайденстайн обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в научно-исследовательской сфере. В частности, стороны договорились начать подготовку к подписанию соглашения об использовании космического пространства в мирных целях.



Как пример позитивного сотрудничества, они отметили проект «Антарес». В его рамках крупнейшее украинское ракетно-космическое предприятие КБ «Южное» участвует в разработке первой ступени ракеты-носителя Orbital Sciences Corporation.



По итогам встречи глава NASA выразил благодарность за поддержку Украиной космических инициатив ведомства.

