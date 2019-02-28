SkyUp переезжает из аэропорта "Киев" в аэропорт "Борисполь"

Украинская авиакомпания SkyUp с 31 марта изменит базовый аэропорт, разместив флот в терминале F международного аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.), сообщается в пресс-релизе компании, распространенном в четверг.



Ранее самолеты авиакомпании размещались на территории международного аэропорта "Киев" им. Сикорского.



Как отмечают в компании, решение об изменении аэропорта базирования было принято в связи с ограничениями по эксплуатации воздушных судов, которые на сегодняшний день существуют в аэропорту "Киев".



"SkyUp Airlines развивается очень динамично, в планах компании - увеличение флота и количества направлений. Уже сейчас мы видим, что аэропорт "Киев" работает с нашими тяжелыми самолетами на пределе своих возможностей как с точки зрения их эксплуатации, так и с точки зрения эксплуатационных характеристик взлетной полосы. Поэтому нами было принято решение о размещении самолетов SkyUp Airlines на территории аэропорта "Борисполь", в терминале F, который после ремонта и некоторых изменений будет открыт в конце марта", - прокомментировал событие генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацкий.



В компании подчеркнули, что изменение аэропорта существенно не повлияет на графики выполнения запланированных рейсов - вся полетная программа будет выполнена по графику, а пассажиры не почувствуют дискомфорта. Перенос рейсов в новый аэропорт будет происходить постепенно, о чем пассажиры будут предупреждены заранее.



Как сообщалось, по состоянию на январь 2019 флот авиакомпании насчитывает пять самолетов - четыре типа Boeing 737-800 NG на 189 мест и один Boeing 737-700 NG на 149 мест. В 2018 году пассажиропоток SkyUp Airlines составил 442 тыс. пассажиров.



В октябре 2018 года авиакомпания SkyUp получила сертификат ТСО, позволяющий осуществлять полеты в 28 стран Европейского Союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.



ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!



Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018.

