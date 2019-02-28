Группа Open Kids приглашает поклонников на съемки нового клипа

Популярная группа Open Kids в студии программы «Утро с Интером» презентовала новый клип на одну из песен своего первого альбома Hulla Bubba. А также девушки рассказали о казусах на съемках видео и о сюрпризе для своих поклонников.

Над альбомом Hulla Bubba коллектив работал год. Девушки тщательно подбирали репертуар, искали треки, которые понравились бы фанатам. Всего в альбом вошло десять песен. Среди них и суперхит «Круче всех», ставший заглавной песней детского талант-шоу «Круче всех», четвертый сезон которого стартует на телеканале «Интер» 9 марта в 20:30.





На одну из песен первого альбома группа уже сняла клип. По сюжету девушки в отсутствие родителей организовывают крутую вечеринку дома у одной из подруг. «Нам не приходилось ничего играть, – рассказывает Лера Дидковская. – Мы были сами собой на площадке. Было такое чувство, что съемочная команда пришла к нам на тусовку и просто все это сняла на видео».

На площадке не обошлись без казусов. «На съемках я ударилась головой о декоративную камеру, – вспоминает Аня Музафарова. – Было очень больно. Льда на площадке не было, поэтому к месту ушиба мне пришлось прикладывать бутылку с холодной водой. Не считая этого случая, съемки прошли легко и комфортно».

А совсем скоро Open Kids планируют снять еще один клип, на площадке которого может побывать каждый! Девушки – постоянные участницы благотворительного аукциона «Интер – детям». В студии программы «Утро с Интером» они презентовали новый уникальный лот. Человек, выкупивший его, сможет не только своими глазами увидеть, как снимается новый клип, но и лично познакомиться, пообщаться и сфотографироваться с солистками популярной группы, а еще – получить памятный сувенир от Open Kids. Этот лот уже можно выкупить на сайте deti.inter.ua, как и другие эксклюзивные предложения и сувениры от звезд.