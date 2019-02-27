В Совфеде прокомментировали поведение Порошенко в Запорожье

Президент Украины Петр Порошенко не контролирует себя, что непозволительно для человека, занимающего такой пост, заявили в Совете Федерации после того, как в интернете появилось видео, на котором Порошенко срывает шапку с девушки.



Ранее на YouTube появилось шестисекундное видео низкого качества с подписью "Порошенко со злости сорвал шапку с головы девушки. Запорожье, 27.02.2019". На нем видно, как украинский президент приветствует окруживших его людей. В какой-то момент чья-то рука, предположительно, самого Порошенко, срывает шапку с девушки, находящейся напротив него. Позже в администрации президента Украины заявили, что происшествие с шапкой было случайностью.









"В психологии есть такое понятие - рефлекторное движение организма, которое инстинктивно, непроизвольно следует за каким-либо его внешним раздражением. Срывание головного убора с девушки, которая чем-то не понравилась Порошенко, как раз и относится к таким движениям", - сказал сенатор Франц Клинцевич РИА Новости.



По его словам, Порошенко просто не контролирует себя, что непозволительно для любого человека, а для президента в особенности. "Тем более что подобное происходит с ним далеко не в первый раз", - добавил парламентарий.

