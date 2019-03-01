ДНР: силовики препятствуют полетам беспилотников ОБСЕ в Донбассе

Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников миссии ОБСЕ вблизи их позиций у линии соприкосновения в Донбассе, они пытаются скрыть находящееся там тяжелое вооружение, заявили в четверг в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.



"В последнее время командование вооруженных формирований Украины активизировало свои средства радиоэлектронной борьбы с целью подавления каналов управления БПЛА ОБСЕ, о чем неоднократно отмечалось в официальных отчетах миссии", - заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.



Он отметил, что "данные действия украинского военного командования направлены на сокрытие незаконного нахождения вооружения и военной техники вдоль линии боевого соприкосновения".

