ДНР: силовики препятствуют полетам беспилотников ОБСЕ в Донбассе
Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников миссии ОБСЕ вблизи их позиций у линии соприкосновения в Донбассе, они пытаются скрыть находящееся там тяжелое вооружение, заявили в четверг в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В последнее время командование вооруженных формирований Украины активизировало свои средства радиоэлектронной борьбы с целью подавления каналов управления БПЛА ОБСЕ, о чем неоднократно отмечалось в официальных отчетах миссии", - заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
Он отметил, что "данные действия украинского военного командования направлены на сокрытие незаконного нахождения вооружения и военной техники вдоль линии боевого соприкосновения".
Источник: Корреспондент
08:43