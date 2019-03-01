Штаб Порошенко выпустил предвыборную газету

Действующий президент Петр Порошенко, который решил баллотироваться на второй срок, проводит активную политическую агитацию.



Помимо Томос-тура, встреч с агитаторами из регионов, #Сетки и других активностей, Банковая начала выпуск предвыборной газеты Порошенко. Ее в редакцию "Страны" прислала наша постоянная читательница, которая живет в селе Винницкой области. Агитпродукцию раскладывают в почтовые ящики. Тираж - 22 000 экземпляров.



Газета Порошенко составлена в традициях советских партий газет: "Оборонное производство берет новые высоты", "Врачи получают достойные зарплаты", "Чем запомнились визиты Порошенко", "Собраны рекордные 6 миллионов тонн зерна".



Знаменитый слоган "пятилетку за три года" действующий президент видоизменил в заголовок: "За пять лет сделали больше, чем за все годы независимости".



На страницах агитационной листовки указываются представители команды Порошенко. Среди них мэр Киева Виталий Кличко, министр ЖКХ Геннадий Зубко, мэр Днепра Борис Филатов, первый зампредседателя Винницкой ОГА Андрей Гижко.



В исторической рубрике повествуется о гетмане Иване Богуне. Заметка озаглавлена: "Не присягнул московскому царю".



Из газеты Порошенко становится известно об открытии в Винницкой области трех школ и лицея, оставшихся в прошлом очередях в садиках, новом жилье для детей-сирот и семей бойцов АТО.



Отдельно в газете рассказывается о деятельности первой леди, приводится фото целующихся супругов Порошенко. Накануне Масленицы составлен специальный рецепт блинов от Марины Порошенко (см.предпоследнюю иллюстрацию).



В качестве развлекательной минутки приводятся гороскоп и народные приметы (см.последнюю иллюстрацию). Они такие: "Месяц мутный - снег пойдет", "Упала на ногу кастрюля - весной проиграет Юля", "Ворона под крыло нос прячет - к холоду", "Отелилась корова - не пройдет в парламент Вова", "Намекает Капитолий: не нужен Анатолий", "Мы кацапам крутим дулю, не поддерживая Юлю", "Как придет тепло, победит наш Петро!".







