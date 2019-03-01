Радикалы пригрозил срывом концертов Михаила Жванецкого в Одессе и Киеве

Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, которого обвиняют в том, что он зарезал человека, заявил о планах сорвать запланированные концерты народного артиста Украины сатирика Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе. Об этом говорится на Фейсбук-странице радикала.



Выступления сатирика Михаила Жванецкого радикал Стерненко назвал "кремлевской провокацией с использованием не очень умного артиста".



Свое "разрешение" на выступление народному артисту Украины радикал Стерненко даст, если Михаил Жванецкий публично не откажется от ордена "За заслуги перед Отечеством", который ему вручил российский президент.



Стерненко поставил ультиматум перед организаторами выступлений сатирика, подчеркнув, что если они сами не отменят концерты, то в противном случае последует "протестная реакция".



Выступления Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе назначены на 16 и 21 марта соответственно.

