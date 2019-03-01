Порошенко внес в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о неотвратимости ответственности за незаконное обогащение. Текст документа опубликован на сайте парламента. Порошенко в четверг во время поездки в Кировоградскую область сообщил, что законопроектом предлагается дополнить Уголовной кодекс новой статьей "Незаконное обогащение".

По его словам, в зависимости от тяжести правонарушения максимальное наказание будет предусматривать лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.



"Незаконное обогащение" определено в законопроекте Порошенко "как приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или признаков принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а также передача им таких активов любому другому лицу".



За такие действия президент предлагает наказывать лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. За такие же деяния, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества. Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.



26 февраля Конституционный суд Украины постановил, что положения статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников не соответствует принципам верховенства права. Свое решение суд объяснил тем, что статья нарушает презумпцию невиновности, так как обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.



Статья об уголовной ответственности о незаконном обогащении была внесена в УК в 2015 году по требованию ЕС в рамках плана действий по визовой либерализации, а также в связи с обязательствами Украины перед Международным валютным фондом. На данный момент Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует уже около 50 дел по этой статье.



В частности, обвинения предъявлены бывшему главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану, первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Павлу Демчине, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу. Расследования ведутся также в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Кроме того, НАБУ начало расследование и в отношении людей из окружения Порошенко в связи с сообщениями о массовых финансовых нарушениях в оборонной сфере.



Решение КС вызвало резкую критику. Глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что оно может привести к пересмотру для украинских граждан упрощенного визового режима со странами Евросоюза. Ведущие общественные организации страны опубликовали заявление, в котором говорится, что отмена статьи, по сути, будет означать отказ Киева от обязательства перед МВФ провести антикоррупционную реформу. Вице-спикер Рады Оксана Сыроед заявила, что решение суда "подорвало веру людей в то, что все, кто незаконно обогащались, вообще когда-либо будут наказаны".

