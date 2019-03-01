В Росрыболовстве пояснили большие квоты для Украины на азовского бычка

В пресс-службе Росрыболовства прокомментировали выделение Украине большей квоты на вылов бычка в Азовском море, чем России. В ведомстве отметили, что это обусловлено востребованностью рыбы.



Накануне Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщило, что, согласно подписанному протоколу между двумя странами, в текущем году Украине предоставлен ряд преимуществ. Например, квоты на вылов бычка составляют девять тысяч тонн, в то время как для России это шесть тысяч тонн.



"Что касается бычка, то российской стороной не востребован этот объект в таком объеме, как украинской. Большая часть бычка выделялась украинским рыбакам и ранее, это не является новацией в документе", — отметили в Росрыболовстве.



В ведомстве указали, что стороны согласовали лимиты добычи других видов рыбы: хамсы для обеих стран в объеме 50 тысяч тонн, тюльки — 60 тысяч тонн, бычков — 15 тысяч тонн, черноморско-азовской проходной сельди — 320 тонн (доля России — 256 тонн, Украины — 64 тонны), пиленгаса — 520 тонн, тарани — 550 тонн (доля России — 440 тонн, Украины — 110 тонн).



"Другие виды добываются в значительно меньших объемах", — добавили в Росрыболовстве.



Добыча хамсы, тюльки и пиленгаса ведется без разделения на национальные объемы, и страны обмениваются информацией о добытой рыбе.



"При освоении 95% общего лимита промысел останавливается обеими сторонами. Использование остатка определяется двусторонней рабочей группой по охране и контролю изъятия водных биоресурсов в Азовском море", — заключили в пресс-службе.

