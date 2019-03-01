Maruv выступит на концерте для организаторов Евровидения в Германии

Организаторы Евровидения-2019 пригласили победительницу общеукраинского отбора MARUV и ее шоу-балет выступить на гала-концерте международного съезда Евровидения в Ганновере (Германия) 29 июня 2019.



Исполнительницу поддержит оркестр и многочисленные международные болельщики. Об этом говорится на Фейсбук-странице Dr. Eurovision, который является одним из администраторов Евровидения.



"Дорогие друзья и поклонники конкурса Евровидение!



Мы, организаторы первого международного съезда Евровидения #UNESCON в Ганновере (Германия), очень сожалеем о ситуации, сложившейся после национального отбора в Украине.

Даже если мы лично никак не можем повлиять на решение проблемы, мы очень надеемся, что всё еще решится в пользу #Maruv - певицы, выбранной и жюри и зрителями.



В любом случаем, мы с большим удовольствием приглашаем Анну и ее шоу-балет принять участие в галаконцерте нашего мероприятия, пройдущего 29. июня этого года, где она сможет выступить в сопровождение оркестра перед её многочисленными интернациональными поклонниками!", - сказано в опубликованном сообщении.

