Вышел трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс"

В Сети был опубликован трейлер фильма Люди Икс: Темный Феникс. Ролик был опубликован на YouTube-канале 20th Century Fox UK.



В фильме показана юность героини Феникс и ее становлении. Джин Грей начинает развивать в себе невероятные возможности, которые терзают её и превращают в Тёмного Феникса. В итоге членам команды приходится выбирать между выживанием человечества и жизнью одного из представителей группы.



В фильме снялись Софи Тёрнер, Джессика Честейн, Дженнифер Лоуренс и Джеймс Макэвой.



По сюжету, якобы именно героиня Дженнифер Лоуренс может погибнуть в фильме.



Выход блокбастера на широкий экран ожидается летом этого года.





