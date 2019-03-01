ДНК людей передается в ходе рукопожатий

Всего 10 секунд рукопожатия достаточно, чтобы ДНК одного человека передалась другому и в итоге оказалась на предметах, которых первый никогда не касался. Это установили Университет Индианаполиса и Хьюстонский центр научной судмедэкспертизы, пишет "Российская газета". По сути, ДНК способна распространяться подобно бактериям в ходе перекрестного заражения.



Был проведен эксперимент, в рамках которого, добровольцы обменивались рукопожатиями, а затем один из них брал в руки нож. В итоге в 7% случаев обладателем основной доли ДНК на ручке ножа оказывался человек, который ее не касался. Получалось, ДНК попадала на ручку ножа через посредника - второго добровольца.



Ученые признают: возможно, перенос ДНК происходит быстрее, чем за 10 секунд. Данное открытие меняет представление об обмене генетической информацией и может внести серьезные коррективы в процессы расследования преступлений. Получается, поиск преступников по ДНК не так уж и надежен.

