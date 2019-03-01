Нетаньяху отверг обвинения в коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг в четверг обвинения в коррупции. Соответствующее заявление политик сделал в видеобращении, которое транслируют в прямом эфире основные каналы израильского телевидения.



"Все мы знаем, что этот "карточный домик" обвинений развалится после выборов. Все это закончится ничем, против меня ведется "охота на ведьм", - сказал Нетаньяху. "Левые на протяжении трех лет делают все возможное, чтобы свергнуть правое правительство, и, самое главное, пытаются повлиять на выборы", - продолжил премьер, говоря о предстоящих 9 апреля досрочных парламентских выборах в Израиле.



"Я не собираюсь ломаться, я собираюсь продолжать. Я собираюсь оставаться на своем посту еще много лет. Я черпаю силы в том, что во всех обвинениях нет ни слова правды", - добавил Нетаньяху.



Ранее в четверг генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит заявил о намерении выдвинуть обвинения против премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху по делам о коррупции. По данным государственного радио Израиля Kan, перед предъявлением обвинений должны быть проведены обязательные предварительные досудебные слушания. Мандельблит указал, что намерен принять рекомендации полиции по обвинению главы правительства в коррупции по так называемому делу 4000, а также мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по делам 1000 и 2000. На слушаниях премьеру будет предоставлена возможность переубедить генпрокурора.



В партии "Ликуд" Нетаньяху уже назвали решение генпрокурора "политическим преследованием". "Одна из целей этого преследования состоит в том, чтобы свергнуть правое правительство во главе с Нетаньяху и создать левое правительство", - цитирует Kan заявление партии премьера. При этом представители премьера неоднократно ранее просили генпрокурора перенести объявление решения о предъявлении обвинений на любую дату после назначенных на 9 апреля досрочных парламентских выборов в Израиле. Сам Нетаньяху ранее уже неоднократно опровергал все обвинения в свой адрес.



В рамках дела 4000 полиция проверяла подозрения в том, что премьер предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета информационным порталом "Уалла!". Дела 1000 и 2000 касаются неправильного оформления подарков от двух предпринимателей. Полиция в 2017-2018 годах 12 раз допрашивала Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме по этим трем делам.



