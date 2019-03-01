Война РФ против Украины за 5 лет унесла жизни 13 тысяч украинцев – Турчинов

Вследствие пятилетней войны, которую ведет против Украины Российская Федерация, были убиты 13 тыс. украинцев, в том числе 3 тыс. военнослужащих, а рождаемость в стране за минувший год снизилась на 7%, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.



"За пять лет война унесла жизни 13 тысяч украинцев, около 3-х тысяч из них - военнослужащие. Это страшные цифры, но не они определяют опасный демографический кризис в нашей стране. Так, в 2018 году в Украине родилось 335 тыс. младенцев, а ушли из жизни - 587 тыс. человек. То есть, за год украинцев стало меньше на 252 тыс. И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается", - отметил секретарь СНБО Украины на заседании IV Всеукраинского Форума Семьи в пятницу в Киеве, добавив, что согласно статистике, в 2018 году рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с прошлым годом, а "количество прерванных беременностей только в официальных медицинских учреждениях ежегодно составляет более 100 тыс.".



А.Турчинов отметил, что в эту статистику добавляются "миграционные цунами, которые "вымывают" из страны огромные интеллектуальные и трудовые резервы".



"В результате в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения Украина заняла первое место, а по показателям старения - 29 место в мире", - отметил он, подчеркнув, что сокращение населения становится для страны одним из главных факторов, который грозит не просто национальной безопасности, но и самому существованию украинской нации.



"Создание условий для полноценного существования и защиты семьи, семейных ценностей, поддержки и воспитания детей - один из главных приоритетов ответственной страны, у нас, к сожалению, находится далеко не на первом месте", - сказал секретарь СНБО Украины.



По его мнению, одним из инструментов защиты семьи и семейных ценностей может стать создание государственного учреждения, "которое будет заниматься этим вопросом, обеспечивать планирование и реализацию масштабных государственных программ по семейной поддержке, созданию условий для рождения и воспитания детей".



"Развитие и защита института семьи должны стать приоритетом государственной политики и ключевой составляющей стратегии национальной безопасности Украины", - сказал А.Турчинов, выразив убеждение, что все эти задачи необходимо реализовывать, "сохраняя определенный для страны стратегический приоритет европейской и евроатлантической интеграции, помогая другим странам ЕС сохранить христианский фундамент, который в свое время стал основой их развития и безопасности".

