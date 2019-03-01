США продадут миллионы баррелей нефти из резервов

Министерство энергетики США выставило на торги 6 млн баррелей сырой нефти из Стратегического нефтяного резерва. Объявление было размещено на сайте ведомства 28 февраля в рамках программы сокращения госзапасов топлива.



Согласно условиям тендера, заявки принимаются до 13 марта, победители будут объявлены не позднее 15 марта. Проданная нефть поставляется с 1 по 31 мая, однако покупатели могут запросить досрочную поставку – в апреле.



В марте Минэнерго США предлагает на продажу нефть из трех хранилищ: Брайан-Маунд (3 млн баррелей) и Биг-Хилл (1,5 млн баррелей) в Техасе и Вест-Хэкберри (1,5 млн баррелей) в Луизиане.



Ранее в феврале Минэнерго США выставило на торги 10 млн баррелей нефти из стратегического запаса. Прием заявок завершится сегодня.

