В марте наличные на оплату коммуналки получат 3,3 млн субсидиантов

Уже в марте субсидию в наличной форме получат около 3,3 миллиона украинцев. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, выступая в парламенте во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН. "По состоянию на 20 февраля 2019 года субсидией наличными получают 3 млн 378 тыс. 807 домохозяйств. Уже в марте они получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль. В среднем это составляет 1681 грн", - отметил министр.



По его словам, субсидии имеют индивидуальный характер, поэтому цифра в 1681 грн - это средний показатель.



При этом он добавил, что аналогичные выплаты субсидианты получат до конца отопительного сезона: в апреле - за март и в мае - за апрель.



Также он отметил, что около 70% субсидиантив, или 2,3 миллиона, получат субсидию вместе с пенсией. Еще полтора миллиона субсидиантов, которые не имеют пенсии, получат субсидию уже 12 марта на счет или почтовым переводом.

