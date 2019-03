NYT: Трамп приказал дать своему зятю доступ к секретной информации

Президент США Дональд Трамп в мае 2018 года отдал приказ чиновникам предоставить доступ к секретной информации своему зятю и старшему советнику Джареду Кушнеру. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на четыре источника.



По данным источников, представители службы безопасности высказывали опасения на этот счет, после чего бывший глава аппарата Белого дома Фрэнсис Келли в служебной записке написал, что Дональд Трамп «приказал» ему дать Кушнеру доступ. Позднее в 2018 году Джаред Кушнер получил разрешение, дающее доступ к секретной информации.



Дональд Трамп в январе 2019 года заявлял, что не участвовал в том, чтобы его зять получил доступ. Дочь президента Иванка Трамп утверждала то же самое.



ФБР и ЦРУ США высказывали опасения по поводу зарубежных контактов Джареда Кушнера. Как минимум один раз зятя президента лишали доступа к гостайнам США.



Газета The Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что власти ОАЭ, Китая, Израиля и Мексики рассматривали возможность манипулирования зятем президента США, используя его «финансовые трудности и недостаток опыта во внешней политике».