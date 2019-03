Tesla будет продавать машины только через интернет

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. заявил о том, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет.



Этот необычный шаг нацелен на сокращение расходов компании, что позволит ей снизить стоимость Model 3 и продавать их с долгожданной стартовой ценой в $35 тыс., пишет The Wall Street Journal. Эту цель Tesla обсуждала годами и неоднократно откладывала сроки ее достижения, однако изменение в стратегии продаж стало неожиданностью.



Переход к онлайн-продажам, вероятно, еще больше разозлит американских автодилеров, которые потратили около десяти лет на противостояние попыткам Tesla продавать электромобили напрямую через принадлежащие компании магазины. На протяжении более 100 лет автопроизводители придерживались модели продаж через сторонних дилеров в США.



"В конечном итоге это станет очень сильной конкурентной стороной Tesla, - заявил главный исполнительный директор компании Илон Маск. - Это будет фундаментальное долгосрочное конкурентное преимущество Tesla, которое может воспроизвести только стартап".



"В 2019 году люди просто хотят покупать вещи онлайн", - добавил он.



Будет закрыто несколько магазинов компании, что приведет к сокращению штата, сказал глава компании, не уточняя подробностей. Другие точки останутся открытыми для того, чтобы доносить информацию до потенциальных покупателей, однако приобретать автомобили они должны будут в интернете. В Северной Америке, как отметил И.Маск, покупка с помощью телефона займет около минуты.



На конец 2018 года у Tesla было 378 магазинов и сервисных центов по всему миру.



Также компания откажется от традиционных тест-драйвов для потенциальных покупателей, отмечает The Financial Times. Вместо этого потребитель, купивший электромобиль, сможет вернуть его в течение семи дней или пробега до 1 тыс. миль и получить обратно полную сумму.



И.Маск в ответ на вопрос журналистов также сказал, что Tesla вряд ли выйдет на прибыльный уровень в первом квартале 2019 года из-за множества разовых расходов, а также отсрочки в поставках первых автомобилей Model 3 в Европу и Китай. Ранее он прогнозировал "крохотную прибыль".



Котировки акций Tesla в ходе предварительных торгов в четверг упади более чем на 4%.