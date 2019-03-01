Украина лидирует в мире по заболеваемости корью

По итогам 2018 года Украина стала мировым лидером по количеству заболевших корью. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ЮНИСЕФ. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения наибольший прирост случаев кори в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдался в Украине, Филиппинах и Бразилии.



Только в Украине, в 2018 году было зарегистрировано 35 120 случаев инфицирования, что больше чем у второго и третьего мест вместе взятых. На Филиппинах зарегистрировали 15 599 случаев, а в Бразилии - 10 262 случая.



В общем, 98 стран мира сообщили о том, что в 2018 году количество зафиксированных случаев кори в них было больше, чем в 2017 году.



По мнению ЮНИСЕФ, это свидетельствует о "сведении на нет прогресса по преодолению этого заболевания, которому очень легко предотвратить, но которое может быть смертельно опасным".



Организация напоминает, что корь - это очень заразное заболевание, более заразно, чем Эбола, туберкулез или грипп. Вирус может жить в помещении в течение двух часов после того, как инфицированный человек оставил его. Он распространяется воздушно-капельным путем и повреждает дыхательные пути.



Специфического лечения от кори не существует, поэтому единственным способом защититься от инфекции является вакцинация.

