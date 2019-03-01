Турчинов заявил о миграционных цунами из Украины

Миграционные цунами вымывают из Украины огромные интеллектуальные и трудовые ресурсы, до 9 млн украинцев ежегодно выезжают на заработки за границу. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов на Всеукраинском форуме семьи в Киеве в пятницу, 1 марта, сообщает УНН.



"В 2018 году в Украине родилось 335 тысяч младенцев, а ушло из жизни 587 тысяч наших соотечественников. То есть за год украинцев стало меньше на 252 тысячи человек. И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается", - констатировал Турчинов.



Он привел статистику, что за прошлый год рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с предыдущим, 2017 годом. В то же время число прерванных беременностей, только по официальным данным, ежегодно составляет более 100 тысяч.



"Добавьте к этим цифрам миграционные волны, нет, цунами, вымывающие из Украины огромные интеллектуальные и трудовые ресурсы. До 9 миллионов украинцев ежегодно выезжают на заработки за границу. А 3,2 миллиона уже постоянно работают за пределами страны, и большинство из них не планируют возвращаться на Родину", - подчеркнул секретарь СНБО.

