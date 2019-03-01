Промоутер анонсировал бой Усик - Поветкин

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что близок к договоренности о бое украинца с россиянином Александром Поветкиным.



Об этом сообщает ringpolska.pl.



"Переговоры продолжаются, но мы почти договорились. Думаю, что бой состоится. До сих пор не могу поверить, что Усик решил дебютировать в супертяжелом весе сразу на таком высоком уровне. Поветкин - очень опасный, что он доказал в бою с Энтони Джошуа. Фаны уже могут довольно потирать руки", - сказал Хирн.



Бой Поветкин - Усик может состояться 18 мая в Чикаго.

