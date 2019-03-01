Названо новое последствие климатической катастрофы

Ученые Ратгерского университета в США выяснили, что увеличение температуры Мирового океана из-за изменения климата приводит к значительному упадку рыбного хозяйства, что усугубляется чрезмерной добычей морепродуктов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.



Исследователи изучили влияние потепления Мирового океана на 235 популяций 124 видов морских животных, обитающих в 38 экологических регионах Земли. Организмы включали в себя рыб, ракообразных, например, креветок, и моллюсков, в том числе морских гребешков. Ученые объединили данные о рыбном промысле с картами температуры морской воды, чтобы оценить потери в добыче морепродуктов.



По расчетам специалистов, потепление в океанах уже способствовало 4,1-процентному снижению улова многих видов рыб и моллюсков с 1930 по 2010 год. В пяти регионах мира, включая Восточно-Китайское и Северное море, падение составило от 15 до 35 процентов. Также наиболее уязвимыми оказались воды у побережья Пиренейского полуострова, течения Куросио в Тихом океане и Бискайского залива.



По словам исследователей, чрезмерный вылов морских животных усиливает негативное воздействие потепления на рыболовство, а дальнейшее изменение климата будет препятствовать усилиями по восстановления истощенных популяций.

