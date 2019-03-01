Единую валюту для России и Беларуси пока не придумали - Кремль

Отношения между Россией и Беларусью теплые и братские, но вопрос о введении единой валюты пока не решен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНН.



"Дело в том, что определенные действия, в том числе, общая валюта - это то, что прописано в имеющихся документах между нами. Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы дальше продвигаемся по пути союзного строительства", - сказал Песков, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск не против создания общей валюты, но это должен быть не российский и не белорусский рубль.



Также Песков прокомментировал заявление Лукашенко о неприятии большинством беларусов вхождения в состав России.



"Я не берусь комментировать эти заявления Александра Григорьевича, но вместе с тем, конечно, отношения между нашими странами являются союзными и абсолютно братскими", - сказал представитель Кремля.



Ранее УНН сообщал, что Беларусь недовольна неравенством условий для промышленности в рамках единой промышленной политики в Евразийском экономическом союзе.



Напомним, по мнению литовских спецслужб, Беларусь является одной из основных угроз для безопасности в регионе из-за ее политической и экономической зависимости от России.

