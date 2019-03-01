Частый просмотр порно назвали возбудителем бисексуальности

Ресурс для взрослых XHamster установил взаимосвязь между частым просмотром порно и тяготением к бисексуальности. Отчет в рамках исследования «о цифровой сексуальности» был опубликован в блоге ресурса.



XHamster проанализировал данные 11 тысяч пользователей, принявших участие в добровольном опросе. Сайт собирал информацию об их возрасте, поле, сексуальных воззрениях, статусе отношений, политических взглядах, предпочтениях при выборе порнороликов и прочее. Портал пытался понять, кто, что и почему смотрит, отмечается в отчете.



Обработка данных только начата, однако исследователям уже удалось выявить одну тенденцию. Оказалось, что более 22 процентов посетителей ресурса считают себя бисексуалами. Только 67 процентов причислили себя натуралам, а геями и лесбиянками — четыре процента. Поначалу владельцы XHamster подумали, что «что-то не так с цифрами» или с методологией исследования , однако, «копнув глубже», исследователи заметили связь между частотой просмотра порно и сексуальными предпочтениями.



Так, бисексуалами оказались 13,09 процента респондентов, которые смотрят порно раз в неделю. Среди тех, что смотрит ролики для взрослых несколько раз в неделю бисексуалов больше — 19,73 процента. Из тех, кто смотрит порно раз в день, выявилось 23 процента бисексуалов, несколько раз в день порно включают 27 процентов бисексуальных опрошенных. Эти результаты могут свидетельствовать о том, что просмотр порно может стимулировать бисексуальность, констатирует проанализировавшая отчет газета New York Post.



XHamster отмечает, что причинно-следственная связь наверняка не доказана. Вице-президент xHamster Алекс Хокинс (Alex Hawkins) в разговоре с изданием предположил, что если допустить истинность этой взаимосвязи, превращение в бисексуалов можно объяснить. Он полагает, что любители порно осознают, что их возбуждают не только традиционные ролики для взрослых. «Может быть, я не настолько натурал или гей, как я думал раньше», — задумываются они.

