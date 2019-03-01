Обнаружен новый способ предотвращения рака

Ученые Копенгагенского университета в Дании определили механизм, который защищает ДНК от мутаций и препятствует развитию рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.



В новом исследовании биологи изучили специфические органеллы — ядерные тела 53BP1 — в клетках человека. Их маркировали с помощью флуоресцентных красителей и наблюдали с помощью микроскопа в течение смены нескольких поколений клеток. Это позволило впервые отследить, что происходит с поврежденной ДНК со времени ее появления в материнских клетках до ее экспрессии (синтеза РНК и белков) в дочерних клетках.



Исследователи выяснили, что ядерные тела 53BP1 способствуют защите дочерних клеток от унаследованных повреждений ДНК. Ключевым компонентом этого механизма является фермент RAD52, относящийся к супрессорам опухолей.



Ядерные тела отсрочивают деление дочерних клеток и тем самым выигрывают время, необходимое для восстановления дефектов в генах, которые не были исправлены в материнской клетке. Если это не срабатывает, то повреждения навсегда остаются неисправленными, и при их накоплении могут развиться различные заболевания, включая рак.

