КГГА планирует ввести новое школьное меню

К началу следующего учебного года в Киеве планируют ввести новое школьное меню и изменить организацию питания в учебных заведениях в целом. Об этом сообщил замглавы КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба столичной мэрии.



"Во исполнение поручения городского головы мы работаем над созданием новой модели питания в столичных школах. Главной целью этих изменений является повышение потребительских свойств блюд, уровня безопасности продуктов, а также создание условий для обеспечения унифицированного уровня качества во всех школах Киева. Уже к началу учебного года 2019-2020 мы должны ввести новый механизм", - заявил чиновник.



Мондриевский отметил, что изменить меню нужно было уже давно. "Действующий сборник рецептур был издан еще в 1957 году, после чего несколько корректировался в 1984 и 1991 годах. Уже давно остро встал вопрос о необходимости соответствующих изменений и на высшем уровне, а не только на уровне местных властей", - подчеркнул заместитель мэра.



По данным МОЗ, около 80% детей, которым предлагается школьное питание, не хотят принимать пищу в столовых. И значительную часть пищи, на которую тратится более полумиллиарда гривен государственных средств ежегодно, просто выбрасывают. Дети не хотят питаться в школьной столовой, они покупают еду в буфете. Однако и там предложения не самые лучшие.



Сейчас в Киеве бесплатно, за счет городского бюджета, питается более 127 тысяч детей. 121 тысяча - это ученики 1-4 классов и более 6 тысяч - это дети льготных категорий 5-11 классов. В 2018 году из киевского бюджета на питание детей в учреждениях образования было направлено около 500 миллионов гривен.

