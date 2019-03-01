В Гаагском суде постановили, что Россия виновна в потере активов "Нефтегаза" в Крыму - Коболев

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев заявил, что "Нефтегаз" смог доказать в Гаагском суде, что Россия, как государство, виновна в потере украинских активов в Крыму и должна за это отвечать.



Об этом он сказал в ходе брифинга, передают Українськi Новини.



"Мы смогли доказать (в Постоянной палате третейского суда в Гааге), что Россия, как государство, виновна в потере наших активов в Крыму и должна за это отвечать, то есть предоставить "Нефтегазу" компенсацию", - сказал Коболев.



"Позавчера поздно вечером "Нефтегаз" получил решение арбитража в Гааге, где рассматривался вопрос иска "Нефтегаза" к России относительно потерянных активов в Крыму и на шельфе Черного моря. Решение является позитивным, мы смогли довести в трибунале, во-первых, факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Во-вторых, мы смогли довести, что Россия как государство виновата в потере наших активов и должна за это отвечать, то есть предоставить "Нефтегазу" компенсацию", - сказал он.



По словам Коболева, "Нефтегаз" оценивает эту сумму приблизительно в 5 млрд долларов.



"Окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году и надеемся в начале следующего года получить решение относительно суммы компенсации", - добавил он.

