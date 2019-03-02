Трамп попросил Китай «немедленно» снять пошлины на сельхозпродукцию

Трамп попросил Китай «немедленно» снять пошлины на сельхозпродукцию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что призвал Китай незамедлительно снять пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом он написал на своей странице в Twitter. "Я попросил Китай немедленно отменить все пошлины на нашу сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину и так далее)", − отметил Трамп.

Свой призыв он объяснил прогрессом, который наметился после седьмого раунда китайско-американских консультаций по вопросам торговли.

Также Трамп подчеркнул, что не повысил пошлины против китайского импорта, запланированные на 1 марта.

"И я не стал 1 марта повышать тарифы до 25% (в отношении китайских товаров). Это очень важно для наших замечательных фермеров и для меня!", − отметил американский лидер.

Напомним, с лета 2018 года действуют 25%-ные пошлины США на импорт из Китая товаров стоимостью 50 миллиардов долларов в год (и ответные меры Пекина на них).