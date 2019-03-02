Трамп попросил Китай «немедленно» снять пошлины на сельхозпродукцию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что призвал Китай незамедлительно снять пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом он написал на своей странице в Twitter. "Я попросил Китай немедленно отменить все пошлины на нашу сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину и так далее)", − отметил Трамп.



Свой призыв он объяснил прогрессом, который наметился после седьмого раунда китайско-американских консультаций по вопросам торговли.



Также Трамп подчеркнул, что не повысил пошлины против китайского импорта, запланированные на 1 марта.



"И я не стал 1 марта повышать тарифы до 25% (в отношении китайских товаров). Это очень важно для наших замечательных фермеров и для меня!", − отметил американский лидер.



Напомним, с лета 2018 года действуют 25%-ные пошлины США на импорт из Китая товаров стоимостью 50 миллиардов долларов в год (и ответные меры Пекина на них).

