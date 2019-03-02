Порошенко обещает повысить денежное обеспечение украинских военных, находящихся на передовой

Президент Украины Петр Порошенко во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения операции Объединенных сил сообщил о решении повысить денежное обеспечение военнослужащих, находящихся на передовой, сообщает пресс-служба главы государства.



"Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение - доплату на первой линии поднять на 2 тыс. грн. Минимальная доплата должна составлять 12 тыс. грн. для каждого военнослужащего", - сообщил глава государства.



П.Порошенко отметил, что доплата на второй линии должна быть повышена на тысячу гривен и ее уровень должен достичь 5500 грн.



"Мы должны подтвердить, что это мой первой приоритет как президента и верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - добавил глава Украинского государства.



П.Порошенко также подчеркнул важность обеспечения украинских военных моряков, которые защищают азовское побережье. "Во время выхода в море на боевые операции. Им нужно обеспечить такую же доплату, как бойцам на первой линии", - сказал он.



Также президент подчеркнул, что государство делает все для модернизации украинской армии, начиная от защищенной связи, до обеспечения современными дронами, другими средствами и вооружением.

