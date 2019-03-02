США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

Директор агентства Министерства обороны США по вопросам пропавших во время конфликтов Келли МакКеги на встрече с министром по делам ветеранов Украины Ирины Фриз заявил о требовании от Российской Федерации немедленно освободить украинских моряков.

"Спасибо за принципиальную позицию США по освобождению наших военнопленных. В настоящее время без вести пропавшими считается 73 украинских военнослужащих Вооруженных сил Украины, 14 представителей Национальной гвардии и 5 пограничников. В 2018 году парламентом был принят Закон "О правовом статусе лиц пропавших без вести". Согласно этому нормативно-правовому акту создан Реестр без вести пропавших лиц. Вызовом для нас является вопрос идентификации. Поэтому нам нужен опыт успешной деятельности лаборатории по идентификации вашей Агентства ", - отметила И.Фриз во время встречи.

Также она сообщила об открытии 18 февраля гуманитарного тренингового центра в Днепре, призванного повысить уровень квалификации персонала и межведомственную координацию всех причастных к этому процессу служб. В частности, работников, осуществляющих судебно-медицинскую экспертизу, национальную полицию, а также представителей Вооруженных сил Украины.

Директор Агентства Министерства обороны США по вопросам пропавших без вести во время конфликтов Келли МакКеги заверил о готовности предоставить совещательную помощь Украине в становлении такого центра и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Мы осуществляем особый вид опеки над нашими военными. Возвращаем их домой даже через много лет. Они достойно выполнили свой долг и это наше уважение им и их семьям", - сказал он.