Консерваторы выдвинули Мэй требования по Brexit

Британские евроскептики-консерваторы во главе с сторонником "жесткого" выхода Британии из Евросоюза (Brexit) Джейкобом Рисом-Моггом выдвинули премьер-министру Терезе Мэй ряд условий по соглашению о Brexit. Об этом сообщает The Sunday Times.



Как сообщается, в случае невыполнения Мэй условий выдвинутых евроскептиками, депутаты не поддержат предложенное премьер-министром соглашение о Brexit.



Так, восемь представителей евроскептиков подготовили документ, в котором подробно изложили требования, без выполнения которых они не поддержат предложенное Мэй соглашение на голосовании, которое запланировано на 12 марта.



Отмечается, что требования депутатов связанные со спорным вопросом вокруг поддержки режима пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после начала переходного периода Brexit ("бекстоп").



По словам евроскептиков, соглашение должно иметь "нечто большее, чем простое упоминание временного характера механизма "бекстопа", а также четкое описание действий Британии в отношении британско-ирландского границы в случае провала торговых переговоров с ЕС.



Как сообщалось, Евросоюз готов к уступкам Лондону по Brexit. ЕС готов согласиться с отсрочкой выхода Великобритании из его состава, но на определенных условиях.

