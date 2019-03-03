Украине пригрозили потерей безвиза с Евросоюзом

Международная антикоррупционная организация Transparency International предупредила Украину о возможности лишения безвизового режима со странами Евросоюза. Об этом сказано на сайте организации. Кроме того, Киев может лишиться поддержки от Международного валютного фонда, если в стране не будут решены проблемы с антикоррупционным законодательством.



Глава Transparency International Делия Феррейра Рубио подчеркнула, что, если меры будут приняты, они негативно скажутся на экономическом развитии страны.



Transparency International призвала восстановить в стране верховенство права, а также назначить справедливое наказание украинским чиновникам, обвиняемым в незаконном обогащении.



Заявление организации было опубликовано в связи с тем, что в конце февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.



В декабре прошлого года Европейская комиссия пригрозила заморозить безвизовый режим с Украиной из-за многочисленных нарушений с ее стороны. В частности, Брюссель не устраивало число нелегальных мигрантов с украинским гражданством, отсутствие усилий Киева по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.



Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня 2017 года. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе.

