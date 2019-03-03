Спилберг пошел против Netflix

Режиссер Стивен Спилберг заявил, что фильмам Netflix и других стриминговых сервисов нужно запретить претендовать на «Оскар». Об этом сообщает IndieWire.



Отмечается, что Спилберг остался недоволен слишком активным продвижением фильма-номинанта этого года «Рома». В частности, режиссера обеспокоили затраты на продвижение картины, которые некоторые аналитики оценили почти в 50 миллионов долларов. Для сравнения, затраты на «Зеленую книгу», получившую «Оскар» как лучший фильм, оценили всего в пять миллионов.



Спилберг также указывает, что продукция стриминговых сервисов несправедливо конкурирует с продукцией других дистрибьюторов, поскольку платформы вроде Netflix устраивают кратковременные и формальные релизы в кинотеатрах, однако дают возможность своим подписчикам смотреть киноленты 24 часа в сутки и семь дней в неделю.



Режиссер намерен поднять этот вопрос на традиционном апрельском совещании совета директоров Американской киноакадемии. Он считает, что продукция Netflix имеет право претендовать только на премию «Эмми». «Стивен убежден, что разница между стримингом и прокатом в кинотеатрах очень велика, и его беспокоит эта ситуация», — говорится в заявлении основанной им студии Amblin Entertainment.



Церемония вручения «Оскара» прошла в Лос-Анджелесе ранее 25 февраля. Лучшим фильмом назвали «Зеленую книгу» режиссера Питера Фаррелли. Лучшим режиссером стал постановщик «Ромы» Альфонсо Куарон. Кроме того, картина получила награды в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучшая операторская работа»

