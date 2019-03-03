Тимошенко – это главный враг Порошенко

Эксперты считают, что только Тимошенко имеет достаточно ресурсов и сил, чтобы убрать от власти Порошенко, и именно поэтому действующий Президент больше всех боится именно ее. Лишь Тимошенко среди всех конкурентов Порошенко имеет опытную и большую команду, а главное – мощную региональную структуру, с помощью которой она может оказать реальное противостояние Порошенко и разрушить его планы остаться на 2-й срок. Это хорошо понимают на Банковой и именно поэтому там обозначили Тимошенко врагом №1 для действующего Президента.



Прошедшая неделя ознаменовалось громким коррупционным скандалом по факту хищений средств у армии, в которых журналисты программы « BIHUS . info » обвинили Петра Порошенко и его ближайшее окружение во главе с его давним бизнес-партнером Олегом Гладковским, занимающим пост 1-го секретаря РНБО Украины.

Журналисты нашли доказательства того, что участники коррупционной схемы через фиктивные фирмы продавали запчасти для нужд армии в 2-3 раза дороже их фактической стоимости, после чего потом обналичивали фактически украденные у концерна «Укроборонпром» деньги через конвертационные центры. Кроме этого, было выявлено, что сами запчасти иногда были недолжного качества, в результате чего техника могла ломаться на передовой и, как следствие, могли гибнуть наши солдаты. Согласно материалам журналистского расследования, эту схему осуществлял непосредственно сын Олега Гладковского вместе со своими друзьями.







Первым из политиков, кто отреагировал на этот скандал, стала Юлия Тимошенко. В стенах Верховной Рады она провела брифинг, на котором Тимошенко обвинила действующего Президента Петра Порошенко в государственной измене и ведении «бизнеса на крови». Тимошенко потребовала от парламента немедленно начать процедуру импичмента Порошенко и начала сбор подписей среди депутатов за начало этого процесса. Эту инициативу Тимошенко также поддержала фракция «Самопомощь», «Радикальная партия Олега Ляшко», «Еврооптимисты» и другие оппозиционные депутаты. Таким образом, Тимошенко фактически возглавила новое протестное движение против Порошенко.

Политический эксперт Алексей Захарченко считает, что именно в ответ на такие действия Тимошенко Банковая решила активно атаковать ее, обозначив врагом №1 для действующего Президента:

«На Банковой хорошо понимают, что реально только у Тимошенко есть силы, ресурсы и люди на местах, которые могут помешать Порошенко остаться на второй срок. Именно поэтому они и обозначили Тимошенко врагом №1. Именно поэтому мы видим активизацию обвинения против Тимошенко со стороны СБУ и активизацию работы против нее в СМИ, подконтрольных Банковой. Порошенко поставил всем четкую задачу – дискредитировать Тимошенко как его главного оппонента. Главной угрозой для Порошенко является опыт противостояния системе и смелость Тимошенко, которая, по мнению штаба Порошенко, не остановится ни перед чем, чтобы добиться своей цели и свергнуть Порошенко с поста Президента. Другие кандидаты, по мнению Банковой, представляют гораздо меньшую угрозу, так как одних симпатий избирателей недостаточно для того, чтобы победить и защитить результаты своей победы.