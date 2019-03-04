BBC объявила бойкот песням Майкла Джексона

Принадлежащая ВВС радиостанция Radio2 больше не пускает в эфир песни Майкла Джексона в преддверии телевизионной премьеры документального фильма о сексуальном насилии в отношении детей, которое якобы совершил певец, сообщает The Sunday Times.



Отмечается, что песни короля поп-музыки "тихо исчезли"из эфира перед премьерой документального фильма "Покидая Неверленд", в котором два человека расскажут, как певец насиловал их в детстве.



Напомним, семья Майкла Джексона предъявила иск к HBOна 100 млн долларов из-за фильма "Покидая Неверленд". Ранее в Сети опубликовали неизвестное видео допроса Майкла Джексона касательно педофилии.





