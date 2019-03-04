Низкое качества сна грозит развитием слабоумия

Продолжительность сна не определяет состояние здоровья человека. Ключевой фактор - качество сна. Как показали исследования на мышах Медицинского центра Университета Рочестера, меньшее число часов сна, но более высокое его качество, приводило к снижению риска деменции, передает The Daily Mail.



Глубокий сон важен для удаления из мозга различного клеточного мусора, продуктов жизнедеятельности. И, чем глубже сон, тем лучше работает система очистки - глимфатическая система. Она вообще функционирует преимущественно в состоянии сна.



А известно, что болезнь Альцгеймера дает о себе знать при накоплении в мозге опасных отложений. Следовательно, низкое качество сна может помешать работе системы очистки мозга. Что важно, возможно ученые найдут в ближайшее время способы манипуляцией системой.

