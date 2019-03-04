В Харькове подросток зарезал свою бывшую 14-летнюю девушку

В Харькове 16-летний подросток зверски убил бывшую девушку из-за ревности. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.



Согласно сообщению, инцидент произошел вечером суботы, 2 марта. Окровавленное тело 14-летней девушки обнаружили прохожие на улице Набережной. По словам правоохранителей, ей нанесли около 10 ножевых ранений по различным частям тела.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оказалось, что к смерти девушки причастен ее 16-летний экс-бойфренд. Предварительно, между ним и погибшей возник конфликт во время встречи из-за ее новых отношений. Поняв, что натворил, парень взял телефон девушки и убежал к товарищу.



В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

