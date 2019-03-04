К концу года российские фильмы будут показывать в 50 кинотеатрах США и Канады

Число кинотеатров в Северной Америке, в которых на постоянной основе будут демонстрироваться фильмы российского производства, к концу года увеличится вдвое - до 50 залов. Об этом в воскресенье сообщил Александр Беляков - директор по развитию группы компаний "Киносфера", осуществляющей кинопрокат в США и Канаде.



"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы к концу года количество кинотеатров, участвующих в прокате российских фильмов, возросло до 50, - сказал он. - Мы планируем охватить таким образом 40-45 городов США и Канады".



По словам Белякова, 10-21 марта в североамериканский прокат выходит фильм "Тобол" режиссера Игоря Зайцева. Картина будет показана в 29 кинотеатрах 24 городов Северной Америки. "По сравнению с предыдущим фильмом, картиной "Т-34", "Тобол" будет идти в пяти новых городах. Это Тампа и Орландо (штат Флорида), Сан-Хосе и Сакраменто (штат Калифорния), а также небольшой городок Такома (штат Вашингтон), расположенный вблизи Сиэтла", - пояснил представитель кинопрокатчика.



По словам Белякова, фильмы российского производства в настоящее время пользуются большим спросом и интересом у соотечественников, проживающих в Северной Америке. "Люди хотят на какое-то время ощутить себя так, будто они вернулись в Россию - познакомиться с новыми именами, фильмами, окунуться в атмосферу российской культуры, с удовольствием послушать родную речь. Они приводят на фильмы своих детей, целые семьи. Такой поход в кинотеатр является для них значимым событием", - добавил он.



"Кроме того, эмигрантам очень важно порой смотреть и переживать события, происходящие на экране, не в одиночестве дома, а вместе с десятками и сотнями таких же - своих - зрителей, которые понимают, чувствуют и реагируют точно так же и на тех же моментах, что и они сами", - уверен Беляков.



Собеседник агентства привел в пример фильм "Т-34", на который вместе с дочерью в один из кинотеатров пришла пожилая эмигрантка, покинувшая родину 20 лет назад. "20 лет она не была в кинотеатре, так как не знает английского языка и не может смотреть иностранные фильмы без перевода. Это было для нее очень трогательно - вновь пойти в кино на российский фильм", - рассказал Беляков.



"С каждым годом отечественное кино становится лучше: увеличивается бюджет, наши актеры сотрудничают с известными западными киностудиями и режиссерами. Таким образом российское кино оказывается вовлеченным в международный рынок", - считает представитель кинопрокатчика. "Мы также планируем все больше выходить на англоязычную аудиторию, нацеливать рекламу российского проката именно на американцев, предпочитающих альтернативное кино и фильмы неамериканского производства", - добавил он.



