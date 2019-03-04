Гройсман: понизить цену на газ для украинцев невозможно

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман считает, что в данный момент страна не имеет возможности принимать самостоятельные решения о снижении цены на газ для населения, так как имеет обязательства перед международными партнерами. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой". Кроме того, глава Кабина считает, что получить подобное согласование также невозможно.

"Я считаю, что без согласования с международными партнерами – Международный валютный фонд, Европейский Союз и Всемирный банк – это сделать невозможно. Согласование такое получить, я считаю, на данную минуту невозможно, потому что это отклонит Украину от ее обязательств. Как следствие, после этого у нас будет экономический кризис", - сказал он.



Напомним, Кабинет министров с 1 ноября 2018 года повысил цену на газ для населения Украины на 23,5% – до 8550 грн за тысячу кубометров.



Часть политиков в ходе предвыборной кампании обещали снизить цену на газ для украинцев в два и даже четыре раза. Как сообщил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, снизить цены на газ невозможно, так как это может привести к коллапсу всей финансовой системы Украины, а рост курса доллара невозможно будет спрогнозировать.



