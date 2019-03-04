ГСЧС начала проверку участков к выборам

Инспекторы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям начали проверки состояния помещений и зданий, которые будут использоваться в качестве избирательных участков. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщили в пресс-службе ГСЧС.



По данным ведомства, проверяется состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, наличие соответствующей документации - планы пожаротушения, сведения о проведении инструктажей с лицами, задействованными в избирательном процессе.



По результатам проверок руководителям объектов даются рекомендации по устранению выявленных противопожарных недостатков и определяются контрольные сроки.



"Главная цель проверок - установление реальной готовности таких объектов к процессу волеизъявления граждан во время выборов президента Украины", - отметили в ГСЧС.



С целью повышения готовности подразделений ГСЧС в случае возникновения чрезвычайных событий и пожаров на объектах, которые будут задействованы во время выборов, по всей стране проводятся соответствующие тактико-специальные учения.



Как известно, на выборах президента Украины будет работать 101 избирательный участок за границей.

