Захарова: в ОБСЕ начали обращать внимание на происходящее на Украине

Представители ОБСЕ начали обращать внимание на происходящее на Украине, но только благодаря несгибаемой позиции России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Представители ОБСЕ начали обращать внимание на то, что, оказывается, раньше было неочевидно, но только благодаря, мне кажется, нашей несгибаемой позиции до них начало доходить, что на Украине притесняют свободу слова, из "многообразия", о котором говорит Киев, есть только многообразие средств подавления инакомыслия. Страны Европейского Союза, вдруг увидели, что этот "анфан террибль" ("ужасный ребёнок" - ред.) в лице киевского режима абсолютно неуправляем", - сказала Захарова в интервью "Комсомольской правде".



По ее словам, члены ЕС теперь уже не тешат себя иллюзиями относительно того, "что же они взрастили на территории Украины".



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.



Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

