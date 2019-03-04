Россия готова к диалогу с новыми украинскими властями, заявил Медведев

Российские власти из-за жесткой и грязной избирательной кампании на Украине пока не видят, с кем там можно будет вести разговор в будущем, но готовы к диалогу с новым руководством страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



"На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать. Но в любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нем заинтересовано", - сказал Медведев в интервью болгарской газете "Труд", отвечая на вопрос, связывают ли в РФ надежды на улучшение отношений с кем-либо из кандидатов в президенты Украины.



Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным последнего опроса, составляет 12,1%.

