В "Нафтогазе" предупредили о полной потере газового транзита

Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире украинского "5 канала", что "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной. "Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще "Турецкий поток", который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года", – сказал Коболев.

Он подчеркнул, что при введении в эксплуатацию "Северного потока – 2" Украина потеряет сдерживающий фактор против "российской агрессии", а вероятность военного конфликта, в свою очередь, значительно увеличится.



"Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска", – считает Коболев



Тем не менее, он признал, что "аспект безопасности" не останавливает европейские страны от инвестирования в проект. Коболев призвал построить "классическое партнерство" с европейскими странами, которое уже практикует "Газпром".



"Нам нужно привлечь зарубежные компании в управление украинской ГТС и поделиться с ними доходами и прибылью в обмен на инвестиции, в обмен на приобретение доли, в обмен на поддержку на Западе, на энергоэффективность, много на что", – заключил Коболев.



Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

